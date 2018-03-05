أنشأت المملكة العربية السعودية ومصر صندوقا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض على مساحة تزيد عن ألف كيلومتر مربع في جنوب سيناء، خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة.



وتأتي هذه الاتفاقية في مستهل أول جولة خارجية للأمير محمد بن سلمان منذ تقلده ولاية العهد في جوان من العام الماضي وقيادته حملة تطهير استهدفت النخبة الاقتصادية والسياسية في المملكة، وشهدت اعتقال عدد من كبار الأمراء ورجال الأعمال.





وقال مسؤول سعودي لوكالة رويترز إن الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك سيكون نقدا للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع "نيوم" الذي كشفت السعودية النقاب عنه في أكتوبر الماضي كجزء من خطط لإنهاء اعتماد أكبر مُصدر للنفط في العالم على العائدات النفطية.