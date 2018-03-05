التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في مقره بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة فيما وصفتها وسائل إعلام رسمية بأنها أول زيارة من نوعها لمسؤول من المملكة.

ووصل ولي العهد إلى القاهرة أمس الأحد في زيارة مدتها ثلاثة أيام تمثل أول جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد في جوان من العام الماضي. وسوف يزور ولي العهد بريطانيا والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعززت مصر والسعودية علاقاتهما في السنوات القليلة الماضية وتلقت مصر مساعدات بمليارات الدولارات من حليفتها الخليجية. وأعلن البلدان أمس تأسيس صندوق مشترك بقيمة عشرة مليارات دولار لتطوير مدينة عملاقة.

وأظهر تلفزيون العربية البابا تواضروس والأمير محمد وهما يسيران داخل الكاتدرائية جنبا الى جنب مساء اليوم الاثنين. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها، دون أن تذكر تفاصيل.

ودعم رؤية أكثر اعتدالا للإسلام أحد الوعود التي قطعها الأمير محمد ضمن خطط لتغيير شكل المملكة وخفض اعتمادها على النفط.

وعانت مصر في السنوات الأخيرة من عنف المتطرفين بما في ذلك هجمات على كنائس كثيرا ما تبناها تنظيم الدولة الاسلامية.

وقتل 25 شخصا في انفجار وقع في كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية في ديسمبر 2016.

وتأتي زيارة الأمير محمد قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة المصرية التي يسعى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بولاية ثانية.