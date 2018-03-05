ألقت شرطة لوس أنجلوس القبض على رجل سرق أوسكار جائزة أفضل ممثلة، التي فازت بها النجمة الأميركية فرانسيس ماكدورماند، الاثنين.



وذكر موقع "سكاي نيوز" أن الرجل الذي يدعى تيري براينت (47 عاما) قام بسرقة الأوسكار بعد الاحتفال الذي أقيم في هوليود، بينما كانت الجائزة على طاولة ماكدورماند.



وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس أنه تم القبض على تيري براينت، 47 عاما، للاشتباه فى جناية سرقة كبرى.



وقام براينت بتصوير نفسه بالهاتف زاعما حصوله على الأوسكار، مقبلا الجائزة المسروقة، كما طلب من الناس حوله أن يلتقطوا الصور معه وذلك قبل دقائق من القبض عليه، بحسب موقع "تي أم زد"، الذي نشر الفيديو.



ولدى اكتشافها اختفاء الجائزة التي حصلت عليها عن فيلمها "ثلاث لافتات خارج إيبيغ، ميسوري"، نبهت ماكدورماند الأمن الذي استدعى بدوره الشرطة وتم القبض على السارق.



وقالت متحدثة عن الممثلة الأميركية في تصريح لها:" الآن تم لم الشمل بينها ( ماكدورماند) وجائزة الأوسكار مرة أخرى بكل سعادة وقد خرجا معا لتناول البرغر".



