انتقد رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، التحكيم الآسيوي، بعد نهاية مباراة الأهلي السعودي والغرافة القطري، والتي شهدت إلغاء هدف للفريق السعودي بداعي التسلل.



ونشر آل الشيخ تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها "لا جديد في التحكيم الآسيوي"، في إشارة إلى حكم مباراة الأهلي والغرافة.



وانتهت مباراة الفريق السعودي ونظيره القطري بالتعادل الإيجابي، وألغى الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو، هدفا للأهلي حين كان الفريق الأخضر متقدما بهدف نظيف، بداعي التسلل.



وحرم قرار الحكم الأهلي من ضمان الفوز بالمباراة والوصول إلى النقطة التاسعة والابتعاد بصدارة المجموعة الأولى.