قامت الاتحادية الدولية لكرة القدم بترسيم المباراة الودّية التي ستجمع بين المنتخب الجزائري ونظيره الإيراني. وقالت الفيفا في أحدث بيان لها، إن هذه المباراة التحضرية ستُجرى بملعب “ميركور أرينا” بمدينة غراتس النمساوية، يوم 27 مارس الحالي، انطلاقا من الساعة السادسة مساءً محليا، المُوافق للخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.

ويعني هذا الترسيم أن مباراة “الخضر” وإيران ستكون معنية بتصنيف الفيفا الشهري للمنتخبات. وقبل ذلك بخمسة أيّام، يخوض زملاء النجم رياض محرز مقابلة ودية مع المنتخب التنزاني، بملعب 5 جويلية الأولمبي، وهي المباراة التي رسّمتها “الفيفا” أيضا.