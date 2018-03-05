ككل عام أحيت أم البواقي ذكرى الشهيد الرمز محمد العربي بن مهيدي، بداية مارس الجاري، وتم ذلك طبعا بحضور وزير المجاهدين ككل عام أيضا، لكن المشكلة التي لا تزال مطروحة وقائمة ويتم التطرق لها في كل مرة هي ”التسمية الصحيحة والكاملة للشهيد، حيث تم ”بتر” اسم ”محمد” من التسمية على كافة المرافق والشوارع بدءا بالجامعة.

وقد علقت أستاذة باحثة من ذات الجامعة ذات مرة على اسمه بأنه ”مشروع أمة في حد ذاته” نظرا لكونه يتكون من اسم رسول الله والعربي للعروبة.. لكن هيهات، فلا أمل لتصحيح اسمه على المرافق إلى غاية اليوم.