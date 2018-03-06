ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة مدعومة بتوقعات بطلب قوي وفي الوقت الذي أشاد فيه وزراء من أوبك بمتانة اتفاقهم لخفض الإنتاج الذي يهدف لدعم الأسعار.

وبحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 65.66 دولار للبرميل مرتفعة 12 سنتا، أو ما يعادل 0.18 بالمائة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، أو ما يعادل 0.24 بالمائة، إلى 62.72 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الإثنين إنه من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الخمس القادمة، بينما ستزيد إمدادات المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بوتيرة أبطأ كثيرا.

وجاءت تعليقات وكالة الطاقة الدولية بشأن زيادة الإنتاج خلال مؤتمر سيراويك في هيوستون يوم الإثنين، وسبقتها تصريحات لأمين عام أوبك محمد باركيندو وصف فيها اتفاق خفض الإمدادات مع المنتجين العالميين بأنه "متين كالصخر".

ولسد الفجوة بين أوبك والطلب العالمي، تقول وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة ستصدر الكثير من نفطها لتلبية الطلب مع اتجاه إنتاجها من النفط الصخري للارتفاع. وزاد إنتاج النفط الأمريكي إلى ما يزيد عن عشرة ملايين برميل يوميا، ليفوق إنتاج السعودية وهي أكبر مُصدر للخام في العالم. وبلغ الإنتاج الأمريكي مستوى قياسيا عند 10.057 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي وفقا لوزارة الطاقة الأمريكية.