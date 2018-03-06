أعلنت الشرطة الهندية ،اليوم الثلاثاء ،أن 30 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر سقوط الشاحنة التي كانت تقلهم في حفرة من على أحد الجسور بالقرب من قرية "راندهورا" في مقاطعة "جوجارات بهافا نجر".

ونقلت قناة (دي دي تي في) الهندية عن الشرطة أن من بين القتلى 10 سيدات و5 أطفال" مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج.

وأضافت الشرطة أن الحادث وقع عندما حاولت الشاحنة، التي كانت تقل نحو 60 شخصا من قرية "أنيدا" في طريقهم لحضور حفل زفاف في مقاطعة "بوتاد"،تجاوز سيارة أخرى كانت تسير على الجسر إلا أنها سقطت في حفرة.