قالت وزارة الداخلية التونسية الإثنين، إن وحدة تابعة للحرس البحري تمكنت يوم الأحد من إحباط محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الجنوبية الإيطالية ، انطلاقا من الشواطئ التونسية، أوقفت خلالها 28 شخصا.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، أن عملية الإحباط هذه نفذتها وحدة تابعة للحرس البحري بمحافظة صفاقس 270 كلم جنوب شرق تونس العاصمة في عرض البحر قبالة شاطئ سيدي منصور.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال هذه العملية ضبط مركب صيد على متنه 28 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عاما، كانوا بصد الإبحار خلسة نحو السواحل الإيطالية".

ولفتت إلى أنه تم توقيف هؤلاء الحالمين بالهجرة، بأمر من النيابة العامة وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم قبل إحالتهم على القضاء.