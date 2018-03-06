توفي شخص و أصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث سير، وقع ليلة الإثنين إلى الثلاثاء ،على الطريق الاجتنابي للوزن الثقيل بمدينة عين البيضاء (أم البواقي)، حسبما علم اليوم من الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن هذا الحادث نجم عن اصطدام سيارة بشاحنة ما أدى إلى وفاة شخص (41 سنة) و إصابة ثلاثة آخرين بجروح تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 34 سنة.

وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لعين البيضاء الذين نقلوا الشخص المتوفى و الجرحى إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية صالح زرداني بعين البيضاء.

من جهة أخرى، وحسب الحماية المدنية، هلك شخصان بنفس المدينة في مصنع للطوب بصعقة كهربائية.

وأفاد نفس المصدر، أن الحادث وقع بالمنطقة الصناعية لمدينة عين البيضاء و سببه صعقة من آلة كهربائية لصناعة الطوب مخلفا قتيلين يبلغان من العمر 55 و 60 سنة تم نقلهما من طرف أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لعين البيضاء إلى مستشفى صالح زرداني بذات المدينة.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا في الحادث.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا في الحادث لكشف أسبابه.