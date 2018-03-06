أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنها تمكنت من مساعدة ما يقارب من 15 ألف مهاجر على العودة إلى ديارهم من ليبيا، وذلك من خلال برنامج العودة الإنسانية والطوعية.

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة، أمس، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قامت بإجلاء أكثر من 1300 لاجئ من ليبيا.

ويأتي ذلك في إطار أهداف فرقة العمل المشتركة بين جميع الأطراف المعنية، بما فيها الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، الذي اعتمد مبلغ 115 مليون آورو، دعما لأعمال الفرقة.

وتهدف البرامج الجديدة إلى توفير الحماية للمهاجرين واللاجئين في ليبيا، فضلا عن المساعدة في إجلاء 3800 شخص إضافي بحاجة إلى الحماية الدولية.

وتساعد التدابير الجديدة أيضا على إعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، وتحسين المساعدة المقدمة إلى المهاجرين في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد