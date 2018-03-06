لقي شخص مصرعه وأصيب 36 آخرون بجروح متفاوتة في حادث سير وقع ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بمنطقة "طواب" ببلدية جبل امساعد على بعد 130 كلم شمال غرب المسيلة، حسبما علم من الحماية المدنية بالولاية.

و أوضح نفس المصدر، أن الحادث نجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط سطيف-بشار ومركبة للوزن الثقيل كانتا تسيران في اتجاهين معاكسين.

و أشار ذات المصدر إلى أن 30 عنصرا للحماية المدنية و 7 سيارات إسعاف تم تسخيرها لنقل الجرحى إلى مستشفى مدينة بوسعادة.

و قد تم فتح تحقيق من طرف الدرك الوطني لتحديد أسباب هذا الحادث.