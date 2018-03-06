قرر نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم تمديد عقد قائده دافيد أستوري، المتوفي ليلة السبت إلى الأحد عن سن 31 عاما، ودفع رواتبه إلى عائلته، حسب ما أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جوفاني مالاغو.

وقال مالاغو، في ختام اجتماع للرابطة الإيطالية لكرة القدم الموجودة حاليا تحت وصاية اللجنة الأولمبية الإيطالية، إن "فيورنتينا جدد عقد أستوري وستمنح الرواتب لعائلته".

ووصف مالاغو قرار عائلة ديلا فالي، المالكة لنادي فيورنتينا بأنه "التفاتة لطيفة جدا".

وكان رئيس فيورنتينا أندريا ديلا فالي أعلن يوم الأحد أن أستوري كان على وشك تمديد عقده مع النادي مضيفا أنه "لم يتبق سوى التوقيع".

وتم العثور على أستوري،الذي انضم إلى فيورنتينا صيف سنة 2015، الأحد متوفيا في غرفة الفندق الذي نزل فيه فريقه تحضيرا للقاء مضيفه أودينيزي ضمن الجولة 27 من "الكالتشيو" الإيطالي والتي تأجلت مبارياته التي كانت مقررة يوم الأحد.

وكان مسؤول قضائي في مدينة أوديني الإيطالية كشف أمس الإثنين عن فتح تحقيق حول وفاة أستوري، الذي ستشرح جثته اليوم الثلاثاء ويدفن يوم الخميس بحسب ما أعلن فريقه في حسابه على "تويتر".

وأفاد القاضي أنطونيو دى نيكولو، في تصريح إذاعي، "فتحنا تحقيقا بجريمة قتل عمد ضد مجهول في الوقت الحالي"، موضحا أن هذا "إجراء إلزامي" في حالة من هذا النوع.

ونقلت وسائل إعلام محلية يوم الأحد عن دي نيكولو ترجيحه وفاة اللاعب "لأسباب طبيعية" إثر نوبة قلبية في حين لم يحدد ناديه فيورنتينا أسباب الوفاة " في انتظار تشريح الجثة".