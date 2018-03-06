أبدت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء رغبتهما في عقد قمة بين الرئيسين في أفريل المقبل. وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية إن البلدين اتفقا على إنشاء خط اتصال مباشر بينهما.

وأضافت الرئاسة الكورية الجنوبية أن جارتها الشمالية لا تعتزم القيام بتجارب نووية وإطلاق صواريخ وغير ذلك من الأعمال الاستفزازية خلال الحوار من واشنطن.

وأكدت الرئاسة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية تعرب عن رغبتها بخوض حوار مفتوح مع الولايات المتحدة حول مسألة نزع السلاح النووي وتسوية العلاقات.

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن الزعيم الشمالي كيم جونغ أون التقى بوفد كوريا الجنوبية، في مبنى حزب العمال الكوري الشمالي في بيونغ يانغ.