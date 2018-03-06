أوردت مصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء،حصيلة متعلقة بحوادث المرور،حيث لقي 34 شخصا حتفهم وأصيب 985 آخرون بجروح في 880 حادث مرور، و التي تم تسجيلها في الفترة الممتدة مابين 25 فيفري إلى 3 مارس الجاري.

وأوضح نفس المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية قسنطينة بوفاة 08 أشخاص وجرح 35 آخرين،و تم اسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر وقوع 28 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 857 تدخلا سمح بإخماد 538 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

كما سجلت ذات المصالح 5089 تدخـلا فـي نفس الفترة لتغطية 4508 عمليات إسعاف و إنقاذ أشخاص في خطر