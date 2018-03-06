عرضت قنوات عبرية لأول مرة ، أمس الإثنين ، مشاهد للمستوطن الصهيوني أبراهام منغيستو الذي أسرته حركة المقاومة الإسلامية حماس أواخر 2014.

وإبراهام مغنستو مستوطن صهيوني من أصول إثيوبية دخل قطاع غزة من تلقاء نفسه نهاية 2014 وتعرض للأسر من طرف كتائب عز الدين القسام .

من جانبه، علق الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" على هذه اللقطات " منغيستو يمشي وهو هائم على وجهه لا يعرف أين تقوده قدماه إلى أن وصل الجدار ودخل وبعدها تم اعتقاله" معاتبا العناصر الأمنية على الحدود مع القطاع على تقصيرها في منعه من التسلل إلى غزة.

ويعتبر ملف مغنستو من بين الملفات التي تقلق إدارة الاحتلال، باعتباره أسيرا أولا ولكونه من أصول إفريقية ثانيا ، حيث تتهم عائلته إدارة الاحتلال بالتقصير تجاهه لاعتبارات عنصرية.