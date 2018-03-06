كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الإثنين، ببرج باجي مختار مخبأ للذخيرة يحتوي على 12 قذيفة من عيار 60 ميليمتر و 636 طلقة من عيارات مختلفة ، فيما كشفت و دمرت مفارز أخرى ثلاثة مخابئ للإرهابيين بكل من باتنة و تيزي وزو، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، مهربين وضبطت شاحنتين و 12.8 طن من المواد الغذائية و 850 لتر من مادة زيت المائدة، فيما حجزت مفرزة أخرى ببرج باجي مختار03 أجهزة كشف عن المعادن و 06 مولدات كهربائية و 03 مطارق ضاغطة.

و من جهة أخرى،أوقفت وحدات مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من وهران وغليزان وبشار ستة تجار مخدرات بحوزتهم 106 كيلوغرامات من الكيف المعالج، في حين تم حجز 2244 وحدة من مختلف المشروبات بكل من ورقلة والوادي .

كما تم أيضا، توقيف 42 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار وعين صالح