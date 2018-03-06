أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء، إن 21 مهاجرا أصبحوا في عداد المفقودين وربما غرقوا بعد أن انطلقت أربعة قوارب من ليبيا في رحلة لإيطاليا وتطلب الأمر عملية إنقاذ.

وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة في إفادة للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إنه تم إنقاذ كل من كانوا على متن أحد القوارب، وعددهم 132 شخصا لكن 21 شخصا من بين 51 كانوا على متن قارب آخر لا يزالون مفقودين.

كما جرى العثور على جثتي رضيعين على القارب ليرتفع بذلك العدد المحتمل للقتلى إلى 23 قتيلا