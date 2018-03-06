تمكنت فرقة الشرطة القضائية بفوكة ولاية تيبازة من الإطاحة بعصابة إجرامية منظمة، ضبطت بحوزتها 2400 قرص مهلوس، حسب بيان أصدرته اليوم الثلاثاء خلية الإعلام بأمن الولاية.

و يتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 26 و 28 سنة متورطان في قضية حيازة مؤثرات عقلية قصد المتاجرة بها ضمن جماعة إجرامية منظمة و الغرض منها البيع والترويج.

و عملت فرقة الشرطة القضائية بأمن فوكة على القضية لعدة أسابيع قبل أن يتم الإطاحة بهما نهاية الأسبوع الماضي بعد تفعيل عامل الاستعلامات لمتابعة المشتبه الرئيسي و إعداد خطة محكمة كللت بالنجاح.

و من جهته، أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة ملف القضية على قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي أمر هو بدوره بوضع أعضاء العصابة رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.