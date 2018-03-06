تم اليوم الثلاثاء بوهران إعادة فتح و رفع التشميع عن مكاتب جمعية "نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن" (فارد) والجمعية "النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة" (أفباك).

وقد قامت مصالح الأمن الحضري الثامن لأمن ولاية وهران صباح اليوم بإعادة فتح ورفع التشميع بناء على القرارين الولائيين رقم 912 و913 الصادرين عن والي وهران بتاريخ 5 مارس 2018.

وتتضمن وثيقة محضر إثبات التطبيق للأمن الولائي والمسلمة للجمعيتين "رفع مؤقت" لإجراءات الغلق و التشميع للمقرين المتواجدين بوسط مدينة وهران "إلى غاية تسوية وضعيتهما القانونية".

وقد تم اتخاذ قرار غلق مقر الجمعيتين يوم 19 فبراير المنصرم من قبل ولاية وهران لعدم تسوية الجمعيتين لوضعيتهما القانونية وذلك طبقا لأحكام القانون 12ـ 06 المتعلق بالجمعيات.

وقد أودعت الجمعية النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة (أفباك) طلب تجديد اعتمادها لدى المصالح المعنية في فبراير 2012 دون الحصول على رد من قبل مصالح الولاية. وقد نددت الحركة الجمعوية بهذا الإجراء الإداري .

من جهته، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأحد المنصرم أن قرار غلق وتشميع مكاتب الجمعيتين إجراء "معيق" للنشاطات المتصلة بالحياة الجمعوية. وقد طلب ذات المجلس في بيان السلطات العمومية بإعادة النظر في هذا الإجراء الإداري "الذي يحد نشاطات المتصلة بالحياة الجمعوية التي يكرسها الدستور".