عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت متوجهة من الجزائر نحو بيروت ( لبنان) إلى مطار هواري بومدين صباح اليوم الثلاثاء بعد إقلاعها بنحو ساعة نتيجة عطب تقني حسبما أفادت به مديرة الاتصال في الشركة مونية برتوش.

و أوضحت برتوش، المكلفة بالاعلام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن " طاقم الطائرة رقم" AH 4016 " التي كانت تضمن رحلة بين الجزائر العاصمة و مطار بيروت الدولي قرر و لدواعي أمنية العودة إلى مطار الجزائر بعد ساعة من الإقلاع إثر اكتشاف خلل تقني خلال الرحلة".

و أضافت أن طاقم الطائرة،" قرر العودة و الهبوط في مطار الإقلاع لإصلاح العطب على مستوى ورشات الصيانة بمطار الجزائر الدولي ، و ذلك لتفادي نفقات الإصلاح المكلفة جدا بالخارج ".

و تابعت برتوش تقول أن العطب يتعلق بخلل تقني في نظام ضغط الهواء نافية أن يكون أي محرك قد تعرض إلى حريق مثلما أوردته بعض وسائل الإعلام .

و حسب ذات المسؤولة فقد تم التكفل بـ 47 راكبا كانوا على متن الطائرة محل العطب حيث تم برمجة طائرة أخرى لضمان الرحلة الجزائر ـ بيروت .