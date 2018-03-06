طائرة الجوية الجزائرية تعود أدراجها

مجتمع
6 مارس 2018 () - وأج
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عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت  متوجهة من الجزائر نحو بيروت ( لبنان)  إلى مطار هواري بومدين صباح اليوم  الثلاثاء بعد إقلاعها بنحو ساعة  نتيجة عطب تقني حسبما أفادت به مديرة   الاتصال في الشركة مونية برتوش.

و أوضحت برتوش، المكلفة بالاعلام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية،  في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن  " طاقم الطائرة  رقم" AH 4016 " التي كانت تضمن  رحلة بين الجزائر العاصمة و مطار بيروت الدولي قرر و لدواعي أمنية العودة إلى  مطار الجزائر  بعد ساعة من الإقلاع  إثر اكتشاف خلل تقني خلال الرحلة".

و أضافت أن طاقم  الطائرة،" قرر العودة و الهبوط في مطار الإقلاع  لإصلاح  العطب على مستوى ورشات الصيانة بمطار الجزائر الدولي ، و ذلك لتفادي نفقات  الإصلاح المكلفة جدا بالخارج  ".

و تابعت برتوش تقول أن العطب يتعلق بخلل تقني في نظام ضغط  الهواء  نافية أن يكون أي محرك قد تعرض إلى حريق  مثلما أوردته بعض وسائل الإعلام .  

و حسب ذات المسؤولة فقد تم  التكفل بـ 47 راكبا كانوا على متن الطائرة محل  العطب حيث تم برمجة طائرة أخرى لضمان الرحلة الجزائر ـ بيروت .

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