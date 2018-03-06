يرفع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي ، الأسبوع المقبل ثلاث دول من بينها دولة عربية من قائمة الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية ، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وحسب وثيقة للاتحاد الاوروبي فإن الدول المعنية بالحذف من قائمة الملاذات الضريبية هي البحرين ، جزر مارشال وسانت لوسيا، وبهذا سينخفض عدد الملاذات المدرجة في القائمة إلى ستة ملاذات.

وتأتي هذه الخطوة كاقتراح من جانب خبراء الاتحاد الأوروبي، بعدما قدمت "تعهدات محددة" بتوثيق ممارساتها وقواعدها التنظيمية الضريبية مع معايير الاتحاد الأوروبي، و بعد شطب ثماني دول من قائمة الملاذات في جانفي الفارط، ومن المنتظر أن يقرها الوزراء في اجتماع يوم 13 مارس الجاري.

أما الملاذات الستة المتبقية في القائمة السوداء هي ساموا الأمريكية وغوام وناميبيا وبالاو إلى جانب ترينيداد وتوباغو.