اقترحت إدارة شبيبة القبائل على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إقامة مقابلة الدور الربع نهائي لكأس الجمهورية بملعب 8 ماي 1945 بولاية سطيف.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للفريق القبائلي على الفايسبوك فإن الإدارة اقترحت أيضا تاريخ 16 مارس الحالي لإقامة المقابلة التي كان من المقرر إجراءها اليوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية الاولمبي.

وكانت "الفاف" قد منعت "الكناري" من استقبال منافسه في كأس الجمهورية اتحاد البليدة على ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو بحجة عدم استيعابه لـ20 ألف متفرج.