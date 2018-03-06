أبدى الدولي الجزائري ياسين براهيمي استياءه من الجدل الذي يثار كل مرة في الجزائر حول اللاعبين المحليين والمغتربين داخل المنتخب.

وقال محرز لمجلة أونز مونديال الفرنسية " بصراحة، بالنسبة لي، لا يوجد فرق. الذين يتحدثون عن المحليين، والمغتربين، لا يعني لي شيئا. وهذا يدفعني إلى الجنون عندما أسمع ذلك لأننا نلعب لنفس البلد: الجزائر".

وأضاف براهيمي "نحن نمثل نفس البلد، ونحن هنا لنفس الغرض، لذلك فإن الحديث عن المحليين ومزدوجي الجنسية، لا معنى له. بالنسبة لي، من العار أن نتحدث عن هذا الامر، نحن فريق، نحن جزائريون، الذي يلعب للجزائر هو جزائري وفقط. لا توجد اختلافات".