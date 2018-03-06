تمديد حالة الطوارئ في تونس 7 أشهر
العالم
6 مارس 2018 () - محمد بوصواف/ الوكالات
أكدت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، أن الرئيس، الباجي قايد السبسي، مدد العمل بحالة الطوارئ لـ7 أشهر إضافية، بعد التشاور مع رئيسي الحكومة و البرلمان.
وتعمل تونس بحالة الطوارئ منذ شهر نوفمبر من عام 2015، عقب الهجوم الإرهابي، الذي استهدف حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي، وسط العاصمة تونس، وخلف 12 قتيلا و 16جريحا
ويمنح هذا الإجراء قوات الأمن سلطات استثنائية تتيح حظر إضرابات واجتماعات من شأنها "التسبب في الفوضى" أو اتخاذ إجراءات "لضمان مراقبة الصحافة".
وتسعى تونس جاهدة للقضاء على أنشطة المتشددين، بعد أن أدت عدة هجمات إرهابية إلى هروب السياحة، مصدر العملة الأجنبية الرئيسي في البلاد.