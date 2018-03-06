سيتم اتخاذ إجراءات "ردعية" ضد 12 طبيبا مختصا في الجراحة العامة يعملون بالمؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة وذلك بسبب "رفضهم إجراء عمليات قيصرية للنساء الحوامل اللواتي يقصدن المستشفى" حسبما أكده اليوم الثلاثاء مدير الصحة والسكان بالولاية محي الدين تبر.

وأوضح نفس المسؤول في ندوة صحفية أنه بالنظر إلى "انعدام أطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد بهذا المستشفى طلب من الجراحين العامين القيام بعمليات قيصرية وذلك تبعا لقرار وزاري ينص على إلزامية إجراء الجراحين العامين على مستوى مختلف المؤسسات التابعة لقطاع الصحة عبر الوطن لعمليات قيصرية في حالة انعدام أطباء مختصين في هذا المجال".

و أضاف المتحدث بأن الجراحين بمستشفى عبد الرزاق بوحارة "لم يلتزموا بهذا القرار" متحججين حسبه- بحجم العمل الكبير لهم في حين أنه و بعد إجراء تحقيق تبين أن "كل جراح لا يجري سوى 3 عمليات جراحية شهريا بمعدل 1,26 عملية يوميا" مضيفا أنه "لم يتم إجراء سوى عملية قيصرية واحدة على مستوى هذه المؤسسة منذ الفاتح من جانفي المنصرم رغم أن هذا المستشفى يتوفر على 8 قاعات لإجراء العمليات" .

وذكر نفس المسؤول بأن الجراحين العامين يتحججون بأنه "ليس من مسؤولياتهم إجراء عمليات قيصرية ولا يمكنهم تحمل عواقب العمليات في حال حدوث مضاعفات" .

وأكد المتحدث أنه تم تبليغ الوزارة لاتخاذ الإجراءات ضد هؤلاء الجراحين خصوصا و أن المؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة بمدينة سكيكدة تتكفل بتعداد سكاني يقدر بـ 250 ألف مواطن.