هدد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، بانسحاب منتخب بلاده من كأس العالم 2018، بحال ثبوت صحة الشكوك التي تحوم حول محاولة الحكومة الروسية تسميم الجاسوس الروسي والمحتجز لدى السلطات البريطانية، سيرجي سكريبال وابنته.



وقال جونسون أمام البرلمان البريطاني "في حال ثبوت الشكوك التي تساور الأعضاء، أعتقد أننا يجب أن نجري حوارا جديا حول علاقاتنا مع روسيا".



وأضاف وزير الخارجية البريطاني "من وجهة نظري الشخصية، أعتقد أنه سيكون من الصعب رؤية فريق يمثل المملكة المتحدة في كأس العالم القادم بشكل طبيعي".



ويعاني سكريبال من ظروف صحية سيئة أدخلته العناية المركزة، بسبب تعرضه وابنته البالغة من العمر 33 عاما، لمادة "مجهولة" في مدينة سالزبري البريطانية، وفقا لتقرير الشرطة، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.



ونقلت ميرور، تصريحات أخرى لجونسون في نفس الجلسة قال فيها "لا نعرف ما الذي حدث في سالزبري بالضبط، ولكن إذا كان الأمر بنفس السوء الذي يظهر به، ستكون جريمة جديدة في سلسلة الجرائم التي نحمل روسيا مسؤوليتها".



وأضاف وزير الخراجية البريطاني "من الواضح أن روسيا أصبحت قوة مؤذية ومدمرة، في حين تقف بريطانيا في طليعة الدول الساعية إلى إبطال مثل هذه النشاطات".



بالمقابل، ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، على تصريحات جونسون واصفة إياها بـ"الجامحة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الحكومية الروسية، نوفوستي.



ويرتبط تهديد جونسون بإثبات العلاقة بين الحكومة الروسية والمادة التي تناولها الجاسوس وابنته.



ولا تعيش العلاقة الرياضية بين روسيا وإنجلترا فترة جيدة، بعد الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين جماهير البلدين خلال كأس أمم أوروبا 2016 في فرنسا.



يذكر أن المنتخب الإنجليزي وقع في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وتونس وبنما.