أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) مسعود بوديبة اليوم الثلاثاء أن جميع الأساتذة المضربين بولاية البليدة قد قدموا طلبات للالتحاق بمناصب عملهم ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وأوضح بوديبة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الأساتذة المضربين بولاية البليدة بادروا بانهاء الإضراب وقدموا طلبات جماعية للعودة لمناصب عملهم وذلك لنزع الحاجز الذي وضعته الإدارة"، مؤكدا بأن الكنابست "هي مصدر إنهاء الأزمات وليس العكس".

ودعا من جانب آخر السلطات العمومية إلى "استغلال هذه الفرصة للتكفل الفعلي بمطالب هؤلاء الأساتذة حتى لا يعودوا ثانية إلى الإضراب" واصفا قرارات العزل التي صدرت في حق هذا السلك" بقرارات بنيت على إجراءات غير قانونية".