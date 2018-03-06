تم تحديد تكلفة الحج لهذا الموسم (1439 ه الموافق ل2018 م) رسميا بمبلغ 525 الف دينار جزائري (00ر525.000 دج) بما في ذلك قيمة النقل الجوي وفق ما اعلنت وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف في بيان اليوم الثلاثاء.

و اوضحت الوزارة انه على هذا الاساس يدفع الحاج الى بنك الجزائر المفتوح على مستوى كل ولاية مبلغا قيمته 405 الاف دينار ( 00 ر405.000 دج) ابتداء من يوم الاحد 11 مارس 2018 .

و اضافت انه يتم شراء تذكرة السفر من اكشاك الخطوط الجوية الجزائرية بمبلغ قيمته 120 الف دينار جزائري (00 ر120.000 دج ) في الموعد الذي سيحدد لاحقا .