هذه هي تكلفة الحج لهذا الموسم

أخبار الوطن
6 مارس 2018 () - واج/س.أ
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تم تحديد تكلفة الحج لهذا الموسم   (1439 ه  الموافق ل2018 م) رسميا بمبلغ 525 الف دينار جزائري (00ر525.000 دج) بما في  ذلك قيمة النقل الجوي وفق ما اعلنت وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف في بيان   اليوم الثلاثاء.

و اوضحت الوزارة انه على هذا الاساس يدفع الحاج الى بنك الجزائر المفتوح على مستوى كل ولاية مبلغا قيمته 405 الاف دينار ( 00 ر405.000 دج) ابتداء من يوم  الاحد 11 مارس 2018 .

و اضافت انه يتم شراء  تذكرة السفر من اكشاك الخطوط الجوية الجزائرية بمبلغ  قيمته  120 الف دينار جزائري    (00 ر120.000 دج ) في الموعد الذي سيحدد لاحقا .

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