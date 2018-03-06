وجه سكان ولاية إليزي نداء مستعجلا لوزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، يطالبونه ببرمجة زيارة عمل للمنطقة من أجل الوقوف على وضعية البرامج السكنية التي تشهد تأخرا كبيرا بمختلف صيغها. وقال مواطنون إنهم لجأوا إلى “الخبر”، على أمل إيصال صوتهم إلى الوزير طمار، بخصوص المشكلة التي لا تزال مطروحة وقائمة، ويتم التطرق إليها في كل مرة، وهي التأخر في إنجاز المشاريع السكنية والتماطل في توزيع السكنات الجاهزة، وخصوا بالذكر صيغة السكن الاجتماعي التي لم توزع بمختلف مناطق الولاية منذ سنة 2013، خوفا من احتجاجات المواطنين. فهل سيلتفت طمار لسكان هذه الولاية الحدودية؟