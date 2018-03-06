بعد سنوات من الجمود، بقرار من “المير” السابق، عادت الحياة الثقافية لتدب أرجاء بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، وذلك من خلال تنشيط قاعات السينما، التي كانت موصدة الأبواب بقرار بلدي، وكذا المركز الثقافي “عز الدين مجوبي”، والبداية هذا الخميس بقاعة سينما “سيرا مايسترا”، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، ثم عرض أزياء خاص باللباس التقليدي العصري، وبعدها فتح الفضاءات الثقافية بالبلدية بمناسبة عيد النصر، علاوة على إعادة فتح قاعة سينما “إفريقيا”، وهذه النشاطات تجري بمتابعة شخصية لرئيس البلدية “الأرنداوي”.



