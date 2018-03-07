توفيت فتاة تبلغ من العمر 21 سنة، في الحريق الذي اندلع في بناية تقع في شارع عبد الرحمن بن علي في حي البدر بوهران، إثر انفجار أكثر من 30 قارورة غاز بوتان في محل يقع في الطابق الأرضي للبناية.

ولا يعلم أهل المتوفية التي تنحدر من مدينة الحناية بولاية تلمسان، إلى غاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء بنبأ وفاة ابنتهم، المسجلة في جامعة وهران، والتي مازالت جثتها مودعة في مصلحة الطب الشرعي للمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران، في انتظار خضوعها للتشريح القانوني لتحديد أسباب وفاتها.

وقد عاشت مدينة وهران ليلة مضطربة، خاصة في المناطق القريبة من موقع الحادث، حيث أنه اندلع حريق في محل يتاجر صاحبه في قارورات غاز البوتان، ويقوم أيضا بملء القارورات صغيرة الحجم من القارورات الكبيرة، للزبائن. وفجأة سمع سكان الجوار دويا وخرجوا إلى الشارع مذعورين، ليشاهدوا تصاعد النيران من المحل الواقع في البناية رقم 33 شارع عبد الرحمن بن علي، الذي يبعد بحوالي 300 متر عن مقر مديرية الأمن الولائي لوهران. وهو الدوي الذي تبعه انفجارات متتالية فاق عددها 30 ، وهي لقارورات غاز البوتان التي انفجرت. وتدخلت مصالح الحماية المدنية بسرعة، إلا أنه لم يكن ممكنا الاقتراب من المبنى بسبب توالي الانفجارات. وبعد إخماد النيران، تم اكتشاف الفتاة في غرفة في الطابق الأول للبناية وهي في حالة إغماء، وتم نقلها إلى مستشفى وهران، إلا أنها فارقت الحياة.وتواصل مصالح الشرطة القضائية لوهران التحقيق في هذا الحادث