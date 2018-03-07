أعلن جيش الإسلام أحد أبرز جماعات المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، اليوم الأربعاء، أن عناصرها " سيدافعون عن الغوطة" وأنه لا توجد أية مفاوضات للخروج منها،وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الإسلام حمزة بيرقدار "لا توجد أي مفاوضات حول هذا الموضوع. وفصائل الغوطة ومقاتلوها وأهلها متمسكون بأرضهم وسيدافعون عنها"، حسب ما نقله ذات المصدر.

يأتي هذا كرد للعرض الروسي الذي يلزم عناصر قوات المعارضة المسلحة بالانسحاب الآمن من الغوطة مع عائلاتهم وأسلحتهم.