يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة،اليوم الأربعاء، لبحث وقف إطلاق النار في سوريا، وهذا بطلب من فرنسا وبريطانيا كما أفاد دبلوماسيون أمس الثلاثاء.

وأوضح دبلوماسي أن هذا الاجتماع يعقد "بسبب تدهور الوضع على الأرض في سوريا وعدم تطبيق الهدنة لمدة شهر، التي طالب بها المجلس في قراره السابق.

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع، في الـ 24 فيفري ، قرارا دعمته روسيا يطلب وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما لإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين.

وقد دخلت أول قافلة مساعدات إلى الغوطة الشرقية،أول أمس الإثنين، لكنها غادرت ليلا قبل إتمام إفراغ حمولتها وسط استمرار القصف على المنطقة الذي أوقع المزيد من الضحايا.

ووصلت حصيلة القتلى منذ بدء التصعيد على الغوطة الشرقية، في الـ 18 فيفري، إلى أكثر من 800 قتيل ، بينهم نحو 170 طفلاً.