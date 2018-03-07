نددت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس، وأعتبرت الخطوة مساسا جوهريا بعدالة القضية الفلسطينية، و"مساسا بسيادتنا التي نكافح ونناضل من أجل تحقيقها على وطننا وعاصمتنا المحتلة".

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، يوسف المحمود، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" "إن قرار غواتيمالا قرار خاطئ ويجب التراجع عنه" مستنكرا تصريحات المسؤولين في غواتيمالا بأن قرار نقل سفارتهم من تل أبيب إلى القدس قرار سيادي حسب أقوالهم.

وأشار المحمود إلى أن "القرار السيادي الذي تتحدث عنه غواتيمالا يشكل مساسا جوهريا بعدالة قضيتنا، ومساسا بسيادتنا التي نكافح ونناضل من أجل تحقيقها على وطننا وعاصمتنا المحتلة، ما دفع عشرات آلاف القتلى والجرحى والأسرى من أبناء شعبنا من أجل حرية القضية".

وقال المحمود "إن القرار يشكل خرقا فاضحا لكافة قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي والتي ترفض المساس بالوضع التاريخي والقانوني لعاصمتنا مدينة القدس المحتلة، وتعتبر أن أرض فلسطين على حدود عام 1967 وفِي مقدمتها القدس الشرقية أرض محتلة على إسرائيل الانسحاب منها".

ودعا المسؤول الفلسطيني في هذا الصدد المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وكافة أحرار العالم "التدخل العاجل لوقف ومنع المساس بعاصمة دولة فلسطين المحتلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كافة أرضنا المحتلة وذلك من أجل ضمان الأمن والسلام في المنطقة".