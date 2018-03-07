انطلقت ،اليوم الأربعاء، بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران فعاليات الطبعة السادسة للصالون الدولي للصناعات الغذائية (سياغ) بمشاركة حوالي 200 عارض من داخل وخارج الوطن.

ويحضر هذا الموعد الاقتصادي عددا من البلدان على غرار تركيا وفرنسا وإسبانيا وبولونيا والهند من خلال عرض مختلف الصناعات الغذائية كالمشروبات الغازية وغير الغازية والقهوة و الشوكولاطة والمعجنات ومختلف تجهيزات المطاعم و غيرها. ويتوقع خلال هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة تحت شعار "آفاق التصدير ودور النقل واللوجيستيك في دعم التصدير" ابرام صفقات بين العارضين الوطنين ونظرائهم الأجانب في مجال تصنيع آلات التغليف الغذائي وفق المنظمين.

وسيساهم هذا الصالون الذي يتواصل إلى غاية 10 مارس الجاري في استقطاب شركات أجنبية وربط علاقات وشراكات معها من أجل تحسين النوعية وجعل العلامة الجزائرية رائدة في السوق العربية والدولية.