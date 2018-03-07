كشفت ودمرت وحدة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، بالبويرة، مخبأ للإرهابيين يحوي على 14 لغما تقليدي الصنع و2.5 كيلوغرام من المواد المتفجرة وأدوات تفجير مختلفة، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى إثر عملية بحث وتمشيط بتيبازة، مخبأ للإرهابيين يحوي مواد غذائية وأغراض مختلفة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.



وأوقفت وحدة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالنعامة، تاجري مخدرات بحوزتهما قنطارين من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني 225885 وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وسعيدة.



ومن جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، معدات للتنقيب عن الذهب.

في حين تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والوادي.