أكدت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات نصيرة حداد هذا الأربعاء، أن 200 امرأة جزائرية تترأس مؤسسات صغيرة ومتوسطة هي عضوة في جيل "الأفسيو"وهو رقم وإن لا يزال ضعيفا وبعيدا عن الأهداف المسطرة للمنتدى إلا أنه يوحي باقتحام المرأة عالم المقاولاتية شيئا فشيئا مقارنة بالسنوات الفارطة، رغم توغل البيروقراطية في التسيير.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس، قالت حداد لدى نزولها ضيفة في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، إن من أهداف منتدى رؤساء المؤسسات إقحام المرأة بشكل قوي في مراكز القرار والرفع من نسبة تمثيلها عبر مختلف الولايات مشيرة إلى أن كل المؤشرات تنبئ بالتفاؤل لنجاح المرأة في مجال المقاولاتية ببلادنا سيما وأن نسبة المتخرجات من المؤسسات التكوينية فاقت الـ 75 % ، و تضيف المتحدثة أنه يكفي فقط أن تمنح لها الفرصة لإثبات قدراتها للمشاركة في مواكبة احتياجات الاقتصاد الوطني.