طلب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، التخلي عن صفقة مهاجم توتنهام، هاري كاين.

ويجرى بيريز محادثات مع رئيس توتنهام، دانيال ليفي، منذ بضعة أشهر مفاوضات لإبرام صفقة انتقال كاين للنادي الإسباني، ويطالب نادي لندن بـ 200 مليون دولار. وهناك أيضا ادعاءات بأن كاين قد استقر على الشروط الشخصية مع بيريز.

ومع ذلك، يقول "دياريو غول" أن زيدان قد تخلى عن كاين، وأصر على أنه ليس هو النوع المناسب من المهاجمين الذي يحتاج إليه.

في المقابل، يريد زيدان التحول إلى مهاجم ليفربول، محمد صلاح.