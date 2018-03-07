ترامواي العاصمة: اضطرابات في نقل المسافرين

مجتمع
7 مارس 2018 () - ف.ب/ وكالات
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سُجلت،  صبيحة اليوم  الأربعاء، اضطرابات في السير على خط  الترامواي بين محطتي المنظر الجميل و  الديار الخمس لأسباب تقنية، حسب ما جاء في بيان لمؤسسة استغلال ترامواي  الجزائر "سيترام". 

و بدأت هذه الاضطرابات، حسب ذات المصدر،  منذ الساعة التاسعة و12 دقيقة  بين المحطتين المذكورتين، فيما  تم الحفاظ على الخدمة بين محطتي العناصر، المنظر الجميل،  و بين درقانة وسط و الديار الخمس.

من جهتها  أكدت سيترام أنه تم استئناف الخدمة على  كامل الخط على الساعة العاشرة و 12 دقيقة  معتذرة لزبائنها على الإزعاج .

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