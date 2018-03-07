سُجلت، صبيحة اليوم الأربعاء، اضطرابات في السير على خط الترامواي بين محطتي المنظر الجميل و الديار الخمس لأسباب تقنية، حسب ما جاء في بيان لمؤسسة استغلال ترامواي الجزائر "سيترام".

و بدأت هذه الاضطرابات، حسب ذات المصدر، منذ الساعة التاسعة و12 دقيقة بين المحطتين المذكورتين، فيما تم الحفاظ على الخدمة بين محطتي العناصر، المنظر الجميل، و بين درقانة وسط و الديار الخمس.

من جهتها أكدت سيترام أنه تم استئناف الخدمة على كامل الخط على الساعة العاشرة و 12 دقيقة معتذرة لزبائنها على الإزعاج .