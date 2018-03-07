تسبب خلل تقني في إعادة نشر، أمس، برقية لوكالة الأنباء الجزائرية تعود ليوم الرابع فيفري الماضي، حول عطب مس طائرة للخطوط الجوية الجزائرية، تداولته أمس كافة وسائل الاعلام الوطنية.

وجاء في توضيح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، "يرجى إلغاء برقية وكالة الأنباء الجزائرية رقم 99 ليوم الثلاثاء 6 مارس 2018 بعنوان "طائرة للخطوط الجوية الجزائرية باتجاه بيروت تعود إلى أرض الوطن بسبب حادث تقني". و قد تم بث هذه البرقية بتاريخ 4 فبراير 2018 وأعيد بثها مع الأسف جراء خطأ تقني."