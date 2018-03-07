تمكن اتحاد الجزائر من تحقيق نتيجة مرضية اليوم الاربعاء, بفرضه التعادل خارج قواعده على جمعية مانييما من الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-2), في لقاء احتضنه ملعب "جوزاف كابيلا" بكندو لحساب ذهاب الدور السادس عشر لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

وافتتح اتحاد الجزائر باب التسجيل في الدقيقة 18 بواسطة وليد عرجي, فبل أن يضيف زميله أسامة درفلو الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد تلقيه تمريرة حاسمة من عرجي. بعدها نجح الفريق المضيف في تقليص الفارق قبيل نهاية المرحلة الأولى بواسطة سيزار مانزوكي (د 44).

ومع بداية الشوط الثاني, تمكن الفريق الكونغولي من تعديل النتيجة عن طريق باسيالا أمونغة (د 48) لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

وسيجري لقاء الإياب يوم الاحد 18 مارس بملعب عمر حمادي (سا 18:00), تحت إشراف طاقم تحكيم ليبيري بقيادة جيري ييكيه.