تم بولاية غليزان تسجيل 50 طفلا مصابا بداء الحصبة ( البوحمرون) حسبما علم اليوم الاربعاء من مديرية الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة خديجة بلعبيد من مصلحة الوقاية أن ظهور حالات الإصابة بهذا المرض المعدي يرجع إلى عزوف الأولياء عن تلقيح أبناءهم خلال حملات التلقيح التي أطلقتها مؤخرا الوزارة الوصية.

وسجلت حالات الإصابة بداء الحصبة لدى أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 9 أشهر و 10 سنوات و هذا على مستوى بلديات غليزان وزمورة وبني درقن ومنداس والمطمر وجديوية والحمادنة وعين طارق.

ودعت ذات المديرية الأولياء إلى تلقيح أبناءهم لتفادي الإصابة بهذا الداء, مشيرة إلى أن العملية لا تزال مستمرة عبر مراكز التلقيح.