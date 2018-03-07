استقبل وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي, مراد زمالي, وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي, برئاسة جون فرانسوا دوفان, حسبما أفاد به بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

و تناولت المحادثات, التي جرت بمقر الوزارة أمس الثلاثاء, وضعية قطاع العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي في الجزائر, لا سيما في ضوء الصعوبات المالية التي تواجهها الجزائر بسبب تراجع المداخيل النفطية, إضافة إلى الوسائل الكفيلة بتنويع الاقتصاد الوطني بشكل سريع في ظل التحديات التي يفرضها هذا الظرف المالي, يضيف البيان.

في هذا الصدد, استعرض الوزير الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في إطار السياسة الوطنية لترقية التشغيل و محاربة البطالة و مختلف الآليات و الأجهزة العمومية للتشغيل, إضافة الى المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بما فيها النظام الوطني للتقاعد.

كما أشار زمالي إلى التدابير التي يجري العمل على إدخالها بغرض تحسين أداء هذه الأجهزة و تطويرها من أجل إضفاء فعالية أكثر على عملها.

من جانب آخر أفاد الوزير إن السلطات العمومية "تعمل بحزم على مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد" الذي يهدف على الخصوص الى تشجيع الاقتصاد المنتج, ما أدى إلى ارتفاع النمو خارج المحروقات و هو ما انعكس إيجابيا على مؤشرات سوق العمل في الجزائر, حيث ان أغلب عروض العمل حاليا يتم استحداثها من طرف القطاع الاقتصادي لا سيما قطاعي الصناعة و الخدمات , يضيف ذات المصدر.

من جهته, اشار دوفان إلى أهمية تعزيز الجهود الرامية الى مرافقة الاقتصاد الجزائري من اجل تنويع مداخيله و تقليل تبعيتها للمحروقات.

و يندرج هذا اللقاء في إطار المشاورات الثنائية السنوية بين صندوق النقد الدولي و الدول الأعضاء, حيث تشكل التنبؤات و المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي احد العناصر الأساسية لهذا التقييم.