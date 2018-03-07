حذر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى, بوعبد الله غلام الله, من التزايد المستمر لظاهرة الطلاق والخلع في الجزائر, مطالبا بتقييدها "أكثر فأكثر" وجعلها لا تقتصر فقط على جلسة أو جلستين للصلح.

وأوضح غلام الله خلال ندوة نظمها المجلس الاسلامي الاعلى تحت عنوان "ارتفاع معدلات الخلع والطلاق ومخاطرها على الأسرة والمجتمع في الجزائر", بان هذه الظاهرة "في تزايد مستمر", داعيا الى البحث عن أنجع السبل التي من شأنها جعل الرابطة الزوجية تستمر".

وذكر في ذات السياق أن هذه المسألة "تتطلب عقد جلسات صلح بين الزوجين على مستوى المحكمة لإعادة الأمور إلى طبيعتها", مضيفا أن "المسؤولية نتقاسمها جميعا وينبغي على الجميع إيجاد حلول لهذه الظاهرة".

وأشار غلام الله الى ان المجلس الإسلامي الأعلى سيعقد اجتماعا مع نهاية شهر مارس الجاري "للتباحث حول موضوع الطلاق والخلع والخروج بتوصيات يرفعها الى مصالح الحكومة".