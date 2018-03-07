أكد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية العربية يعد "مطلبا أساسيا تحتمه الظروف المحيطة بنا".

وقال الوزير السعودي الذي تمت تزكيته كرئيس فخري لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال افتتاح أشغال دورته الـ35 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن "تكثيف التعاون بين أجهزتنا الأمنية في مختلف المجالات، يعد مطلبا أساسيا تحتمه الظروف المحيطة بنا"، مؤكدا أن "الخطط والتقارير الأمنية التي سيتم مناقشتها خلال الدورة تهدف إلى الدفع بالعمل الأمني العربي المشترك".

وحذر الأمير عبد العزيز بن سعود من "الأحداث المتتابعة التي تستهدف أمن واستقرار ووحدة الوطن العربي"، ما يحتم على الأمة العربية -مثلما قال- "مواجهة تبعاتها بروح العزيمة والإصرار والمصير المشترك".

وندد المسؤول السعودي في هذا السياق بما وصفه بـ"تدخلات إيران في مختلف دول العالم، لاسيما في الدول العربية منها".