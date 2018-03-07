أفادت وكالة الأنباء الاسبانية أن شركة ترانزافيا الفرنسية للطيران قررت توقيف رحلاتها الجوية الى مدينة الداخلة، وتعليق خط باريس الداخلة وذلك عقب نطق القضاء الفرنسي بحكم يلزم الشركة بذلك رفعته منظمة " كارسو بمحكمة " كريتي ".

هذا وتجدر الإشارة الى أن جبهة البوليساريو ومنذ ستة أشهر قد رفعت شكاوى قضائية بشأن الإتفاق الذي جمع الشركة ومجلس جهة الداخلة واد الذهب، وتعتزم تكثيف الدعاوى القضائية خاصة بعد حكم محكمة العدل الأوربية بشأن اتفاق الصيد البحري والحكم الصادر عن المحكمة العليا الجنوب إفريقية بخصوص فوسفات الصحراء.