اتفق وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال اجتماع الدورة الـ 35 لمجلسهم المنعقد بالجزائر عصر اليوم الأربعاء، على ضرورة توحيد جهود الدول العربية لمواجهة التحديات المطروحة المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الأنترنت كما شددوا على أن جرائم العنف والإرهاب والمخدرات وغسل الأموال وتهريب الأسلحة وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي تعتمد في الكثير من الأحيان على التقنية الحديثة، تستلزم توحيد التصورات الأمنية وتنسيق العمل المشترك لمواجهتها والوقاية منها.

واتفق الوزراء حسب ما جاء في البيان الختامي للدورة الـ 35 على تأكيد خطورة الإرهاب باعتباره تهديدا مستمرا للسلم والأمن وأنه لا يوجد مسوغ لأفعال الإرهابيين وعملياتهم الإجرامية، مع التأكيد أيضا على التعاون لمنع أنشطة الإرهاب وتمدده وتجفيف منابعه الفكرة والمالية وقطع التواصل بين المتعاطفين معه لاسيما عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال

كما أشاد وزراء الداخلية العرب بدور الأجهزة الأمنية في الدول العربية في إحباط العديد من المخططات الإرهابية والقضاء على كثير من التنظيمات والخلايا الإرهابية التي ترتبط بجهات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية. وتضمن البيان الختامي كذلك، التأكيد على أن الانتصارات التي تم تحقيقها على الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، يجب أن لا تنسينا ضرورة مواجهة التحديات الحالية المرتبطة بعودة المقاتلين الأجانب أو انتقال الجماعات الإرهابية إلى مناطق أخرى وبالتالي يجب على الدول العربية تنسيق الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة ومواجهتها. من جانب آخر، دعا البيان الختامي الدول العربية إلى تعزيز الرقابة على الحدود وتأمينها لمنع الخطر الداهم الذي يشكله عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق القتال وإيقاف تسللهم إلى داخل الدول وارتباطهم مع الخلايا النائمة، ولمواجهة طرق ومنابع تهريب المخدرات.

ولفت البيان إلى أهمية تحديث التشريعات الوطنية الخاصة بالجرائم السيبيرانية بما يسمح بمواكبة ما يستجد من جرائم على الفضاء الافتراضي وتجاوز كل الثغرات التي يمكن ان تعتري التشريعات الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة المختصة وعقد العديد من المؤتمرات والملتقيات العلمية و ورشات العمل في هذا الصدد.

وناقشت الدورة العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الـ34 ، ومشروع خطة أمنية عربية تاسعة، ومشروع خطة إعلامية عربية سابعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ، كما ناقشت مشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، ومشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الفكري.