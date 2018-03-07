تصدر رجل الأعمال الأميركي، جيف بيزوس، القائمة السنوية لمجلس فوربس الأميركية لأغنى أغنياء العالم، أمس الثلاثاء.

وبلغت ثروة بيزوس، مؤسس شركة أمازون العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت 112 مليار دولار، ليطيح بذلك برئيس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، من رأس القائمة.

وبلغت ثروة جيتس 90 مليار دولار، بينما حل المستثمر الأمريكي وارين بافيت في المركز الثالث بثروة بلغت 84 مليار دولار.

وضمت قائمة مليارديرات العالم البالغ عددهم 2208 من 72 دولة عدداً كبيراً من الأمريكيين.

وجاء الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج والأخوان تشارلز وديفيد كوك ضمن قائمة العشرة الأوائل.

وتراجع ترتيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المركز الـ 544 إلى الـ 766 بعد أن تراجعت ثروته بمقدار 400 مليون دولار إلى ما يقدر بـ 1ر7 مليار دولار.

وحل رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو في المركز الرابع بالقائمة، ليصبح أغنى أوروبي.