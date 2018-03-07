اهتزت مدينة الجلفة اليوم الأربعاء على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شيخ في السبعين من عمره ارتكبها في حقه ابنه حسبما علم من مصدر أمني.

وأوضح المصدر أنه عثر على الضحية ملقى في بركة من الدماء وقد تعرض للذبح بمحل ابنه البالغ من العمر (38 سنة) والذي يمتهن الحلاقة وهو حاليا بين أيدي مصالح الأمن علما أنه سبق وأن تورط (الجاني) في قتل والدته منذ أزيد من 3 سنوات وهو يعاني من "اختلال عقلي" حسب المصدر ذاته.

وبحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة وكذا أعوان الشرطة القضائية والعلمية تم فتح تحقيق للكشف عن حيثيات القضية ورفع كل الشواهد المادية من مسرح الجريمة الكائن بالحي السكني" بن لبيض" حسبما لوحظ بعين المكان.